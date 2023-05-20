شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: الأهلي يقف على رجله حاليا.. وتأهلنا لنهائي أبطال أفريقيا عن جدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بعد فوز فريقه على الترجي التونسي بهدف نظيف والصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "حتى الآن لا نعرف من سيتأهل لمواجهتنا في المباراة النهائية من صن داونز أو الوداد، وأيا كان المنافس سنستعد له بشكل قوي، طالما أننا نقوم بتحليل أداء المنافس عن طريق الفيديو ومشاهدة مباريات المنافسين.

وأضاف: "سعيد بمستوى الفريق حاليا والفريق يقف على رجله وأظهر هذا داخل الملعب وسنكون مستعدين لمباراة الذهاب الني ستكون في القاهرة وسنكون في قمة تركيزنا عليها".

وعن استفادة الأهلي من إضاعة أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني ركلة جزاء في مباراة صن داونز بدور المجموعات، ساعدت في صعود الأهلي ووصوله للمباراة النهائية، أكد: "لا يعنيني أن لاعب في فريق منافس أهدر ركلة جزاء وهذا ليس ذنبي، وأن لديه نواقص في فريقه، ونحن بدأنا دور المجموعات بداية غير قوية ثم تطور الأداء واللاعبين بدأوا في التطور، وهو ما حدث منذ مباراة الاتحاد المنستيري، وشاهد كيف يتطور الفريق يوم بعد الآخر وكذلك الهدوء والتحركات داخل الملعب.

وتابع: "تمكننا من التأهل إلى نهائي إفريقيا عن جدارة كما لا يعنيني أن المنافس ينقصه بعض اللاعبين وهذا يحدث لأي فريق في العالم، ونحن استحقينا الصعود للنهائي، ولا يهمنا ما عند المنافس ولكن يهمنا ما وصلنا إليه وكيف تطور أدائنا بشكل متدرج".

واختتم كولر تصريحاته قائلا: "ليس لدي مشاعر للانتقام من صن داونز بعد الفوز علينا في مباراة دور المجموعات، ولكن ما يهمنا هو الفوز على أي فريق وتحقيق البطولة الأفريقية".