شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى أفشة: الأهلى لا يخشى مواجهة الوداد أو صن داونز ونسعى لتحقيق البطولة الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مجدى "أفشة" صانع ألعاب فريق الاهلى: "الحمد لله تأهلنا للمباراة النهائية للمرة الرابعة على التوالي ونسعى لتحقيق البطولة الـ11 في عمر النادى".

وقال محمد مجدى أفشة، خلال تصريحات تليفزيونية: "لا توجد مباراة سهلة وقدرنا نسير باللقاء كما نرغب ولا نخشى مواجهة الوداد المغربى أو الجنوب أفريقى صن داونز و نلعب على حصد اللقب " .

وتأهل فريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، سجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد.

وانتهت مباراة الذهاب في تونس بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة على ملعب حمادي العقربي برادس سجلهم بيرسي تاو "هدفين" ومحمود كهربا "هدف"، ليصعد الأهلي إلى النهائي بعد الفوز في مجموع المباراتين برباعية نظيفة.

وينتظر الأهلي الفائز من الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي في المباراة التي تجمعهما غدا السبت من الطرف الأخر للدور نصف النهائي الإفريقي، لمواجهته في المباراة النهائية للبطولة الأفريقية بنظام مباراتي الذهاب والإياب.