شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى: تركيزنا على الدورى بعد تخطى الترجى.. ولا يشغلنا منافسنا بنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي أقيم على استاد القاهرة.
وقال قمصان: واجهنا فريقًا كبيرًا في نصف نهائي دوري الأبطال وهو الترجي التونسي، وكرة القدم بها الكثير من المتغيرات، وهو ما أكده الجهاز الفني في حديثه مع اللاعبين أثناء التحضير للمباراة.
ووجه المدرب العام الشكر للاعبين على المستوى الذي قدموه خلال مباراتي الذهاب أمام الترجي في تونس، والتي انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف دون رد ومباراة العودة في القاهرة.
وأكد أن الفريق أمامه تحد جديد خلال الفترة المقبلة وهو بطولة الدوري الممتاز، والتي يبحث الفريق عن التتويج بها، وتركيز الفريق سيكون بكل تأكيد في هذه المواجهات المحلية قبل الحديث عن نهائي دوري أبطال أفريقيا.
واختتم سامي قمصان تصريحاته بتأكيد أن الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا، وأنه لا يشغله كثيرًا الفريق الذي سيقابله في نهائي دوري الأبطال بقدر ما يشغله التحضير الجيد للمباراة.
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