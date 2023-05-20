موعد ومكان نهائي البطولة .. الأهلي يسحق الترجي ويتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - حسم فريق النادي الأهلي بطاقة الصعود الأولى نحو نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم 2022 - 2023، بعد الفوز على الترجي في إياب دور نصف النهائي بهدف دون رد على ملعب "استاد القاهرة".

وكان لقاء الذهاب والذي قبل أسبوع انتهى لصالح الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب "حمادي العقربي"، ليكون مجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا (4-0).

وينتظر الأهلي المتأهل من لقاء صنداونز الجنوب أفريقي والوداد البيضاوي المغربي، حيث ستقام موقعة الإياب عصر اليوم السبت بعدما انتهت مواجهة الذهاب بدون أهداف على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء.

وستقام نهائي النسخة الجارية بالعودة إلى النظام القديم بعدما أقيمت النسخ الثلاث الأخيرة من نظام المباراة الواحدة وتحديدًا في نسخ: 2020 و2021 و2022.ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في القاهرة يوم 4 يونيو المقبل، أما لقاء الإياب سيقام إما في جنوب أفريقيا أو المغرب يوم 11 من نفس الشهر.

وتعتبر موقعة النهائي بمثابة الثأر فإذا واجه الأهلي منافسه الوداد، سيسعى الفريق الأحمر للرد على بطل المغرب بعد الفوز عليه في نهائي نسختي 2017 و2022.

وفي حال فوز صنداونز سيحاول الأهلي الثأر من بطل جنوب أفريقيا نظرًا لتفوق الأخير في مرحلة المجموعات بالتعادل الإيجابي في القاهرة بنتيجة (2-2)، والخسارة في جنوب أفريقيا بنتيجة (5-2).جدير بالذكر أن الأهلي استطاع أن يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا بواقع عشر نسخ، كان آخرها نسختي 2020 على حساب الزمالك (2-1)، ثم نسخة 2021 بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة (3-0).