شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف صحة القرارات التحكيمية في مباراة الأهلي والترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى بـ"تليفزيون الخليج 365"، أن الموريتانى دحان، حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي، لم يتعرض لاختبار حقيقي خلال إدارته مواجهة إياب دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي والتونسي، والتى أقيمت مساء الجمعة باستاد القاهرة وانتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد.

وأضاف عقل، في الاستوديو التحليلي بتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه محمد عراقي أن الحكم تدخل بالصافرة واحتسب 24 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب كما أحسن تقدير العقوبات الانضباطية فأشهر البطاقة الصفراء في 3 مناسبات اثنين من نصيب معلول ومروان عطية مقابل بطاقة وحيدة للفريق الضيف من نصيب كوليبالى إلا أنه تعامل مع اللاعبين بهدوء خلال فعاليات اللقاء.

وتابع عقل: إن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركز جيد، وأشارا إلى 4 حالات تسلل في توقيت مناسب، كما سمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة، وتعاونا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون.

كما أدى الحكم الرابع مهامه بشكل جيد كما تعاون ثنائي الـ"VAR" مع الحكم من خلال التواصل والتشيك الصامت خلال فعاليات اللقاء.



