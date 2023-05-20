شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطالب نجوم الأهلى بإغلاق صفحة دوري الأبطال والاستعداد لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الجهاز الفني للأهلى، بقيادة مارسيل كولر، لاعبيه بـ"طي" صفحة مباريات دوري ابطال أفريقيا "مؤقتاً"، وأكد الجهاز الفني للاعبيه أن مباراة الأمس أمام الترجى التونسى شهدت العديد من الإيجابيات والسلبيات، ولابد من تدارك هذه السلبيات والعمل على إصلاحها قبل المباريات المقبلة التى ستكون أكثر ندية وإثارة فى ظل الأمتار الأخيرة من حسم البطولات التي ينافس على ألقابها المارد الأحمر.

ويستعد الاهلى لمواجهة لمواجهة إنبى، المقرر لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

ويتربع الاهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط.

ويغيب محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى عن مباريات المارد الأحمر فى الفترة الحالية بسبب معاناته من ألم فى عضلة السمانة، كما يواصل الغياب عن مباريات الفريق الثلاث المقبلة بالدوري، بداية من مواجهة إنبى، تنفيذاً لعقوبة الإيقاف بعد تعرضه للطرد فى آخر مباراة للأهلى فى الدوري الممتاز.