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تذكرتى: نشيد بالتزام جمهور الأهلى أمام الترجى التونسى .. ونفاذ التذاكر في ٥ ساعات

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القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد عباده مدير غرفة عمليات شركة تذكرتى عن التزام جمهور النادى الاهلى أمام الترجى التونسى أمس. 

 

وأوضح أحمد عبادة خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير، أن تذاكر مباراة الترجى التونسى استغرقت 5 ساعات فقط بعد طرحها عن طريق موقع تذكرتي  ، و أن هناك غرف انتظار لمن يرغب في حجز التذاكر بسبب الاقبال الكبير من الجماهير في المباريات .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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