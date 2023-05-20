شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى: نشيد بالتزام جمهور الأهلى أمام الترجى التونسى .. ونفاذ التذاكر في ٥ ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد عباده مدير غرفة عمليات شركة تذكرتى عن التزام جمهور النادى الاهلى أمام الترجى التونسى أمس.

وأوضح أحمد عبادة خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير، أن تذاكر مباراة الترجى التونسى استغرقت 5 ساعات فقط بعد طرحها عن طريق موقع تذكرتي ، و أن هناك غرف انتظار لمن يرغب في حجز التذاكر بسبب الاقبال الكبير من الجماهير في المباريات .