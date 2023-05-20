شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمباراة الداخلية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعداداً لمواجهة الداخلية، المقرر لها التاسعة والنصف مساء بعد غدٍ الاثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويُكمل لاعبو الزمالك استعداداتهم لمباراة الداخلية اليوم، السبت، بعد الراحة التي منحها الكولومبي خوان كارلوس أوسورويو المدير الفنى لهم عقب الفوز على أسوان بهدف نظيف بالمباراة التي أقيمت الخميس الماضى باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدورى.

فى سياق مختلف، طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك التعاقد مع مدافع ولاعب خط وسط يلعبان بالقدم اليسرى،وذلك كأول قرار للكولومبى يخص خريطة التعاقدات في الموسم الجديد.

ويعقد أوسوريو جلسات مستمرة مع اللجنة الفنية في نادى الزمالك، للتشاور في ملف التعاقدات بالموسم الجديد،وكذلك اللاعبين الراحلين عن الفريق الأبيض، بعد عدم تقديمهم المستوى الذى يليق بحجم نادى الزمالك.

ومنح مسئولو نادى الزمالك أوسوريو حرية حسم ملف مصير اللاعبين الأجانب فى الفترة المقبلة، وعلى رأسهم البنينى سامسون أكينيولا والسنغالى إبراهيما نداى بعد عدم ظهورهما بالشكل المطلوب فى القلعة البيضاء، رغم حصولهما على الفرصة.

وتتكون فكرة لدى أوسوريو بعدم قناعته بـ سامسون نتيجة فشله فى تقديم الأداء المميز بتدريبات الفريق الأبيض، وتراجع مستواه الفنى والبدنى، بينما يضع الكولومبى نداى تحت الاختبار قبل اتخاذ القرار النهائى بشأن موقفه مع الفريق الأبيض.