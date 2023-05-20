شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم استعداداته اليوم لمواجهة غزل المحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق بيراميدز بقيادة البرتغالى باتشيكو اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة غزل المحلة المقرر لها مساء غد، الأحد، باستاد غزل المحلة ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض بيراميدز مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن باتشيكو قائمة المباراة التى تتوجه للمحلة لدخول معسكر مغلق الليلة.

وفاز بيراميدز على راية بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفى فتحى في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوى، فى دور الـ32 لكأس مصر، ليتأهل الفريق السماوى لدور الـ16 من البطولة.

وفى المقابل، حقق غزل المحلة الفوز على منوف، أحد أندية الدرجة الثالثة، بسداسية نظيفة في اللقاء الودى الذى جمعهما باستاد المحلة ضمن الاستعدادات لمواجهة بيراميدز في الدورى الممتاز .

وجاءت المباراة الودية لمشاهدة لاعبى فريق الامل الذى يضم مجموعة كبيرة من قطاع الناشئين و بعض لاعبى الفريق الأول الذى لم يشاركوا في المباريات بصفة أساسية الفترة الماضية من قبل الجهاز الفني بقيادة رضا شحاتة .

سجل الأهداف كل من عاصم السعدنى و كريم مصطفى و مصطفى " ديشا " وحازم مرسى "ثلاث أهداف".