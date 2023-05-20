شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يستضيف القناة فى مجموعة القاهرة بالقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق وادى دجلة، فى الخامسة مساء اليوم السبت، فريق القناة باستاد القاهرة الدولى، فى ختام منافسات الجولة السادسة والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في دوري القسم الثاني لكرة القدم.

ويدخل فريق وادي دجلة المباراة فى المركز الثالث برصيد 47 نقطة، ويبحث الكرواتي توليتش مدرب دجلة عن استعادة طريق الانتصارات بعد الهزيمة من الترسانة في الجولة الماضية، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل مواصلة الضغط على المتصدر نادي زد، من أجل خطف بطاقة التأهل للدوري الممتاز في الموسم المقبل.

وفى المقابل، يدخل فريق القناة اللقاء فى المركز الرابع فى جدول مجموعة القاهرة برصيد 46 نقطة، ويأمل محمد حليم مدرب القناة في مواصلة الانتصارات بعد الفوز على منتخب السويس والعودة بالثلاث نقاط من أجل التقدم فى جدول الترتيب والحفاظ على آماله في التأهل للدوري الممتاز في الموسم المقبل.

ونستعرض المباريات المتبقية لرباعى المقدمة في مجموعة القاهرة والقناة المشتعلة في التقرير التالى..

زد "50 نقطة"

يواجه فريق زد كلا من المصرية الاتصالات "داخل أرضه"، منتخب السويس "خارج أرضه"، وادى دجلة "داخل أرضه"، السكة الحديد "خارج أرضه".

السكة الحديد "49 نقطة"

يلتقى السكة الحديد مع كل من القناة "خارج أرضه"، الإنتاج الحربى "داخل أرضه"، بورتو السويس "خارج أرضه"، زد "داخل أرضه"

وادى دجلة "47 نقطة"

يصطدم وادي دجلة بكل من الإنتاج الحربى "خارج أرضه"، بورتو السويس "داخل أرضه"، زد "خارج أرضه"، مستقبل سبورت "داخل أرضه".

القناة "46 نقطة"

يلتقى فريق القناة مع كل من السكة الحديد "داخل أرضه"، النصر "خارج أرضه"، الإعلاميين "داخل أرضه"، الترسانة "خارج أرضه".