عماد النحاس يدرس مباريات ذئاب الجبل بحثاً عن استعادة الانتصارات للطلائع

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القاهرة - سامية سيد - يعكف عماد النحاس المدير الفني لطلائع الجيش على دراسة مباريات المقاولون العرب الأخيرة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف ذئاب الجبل بحثاً عن انتصار جديد لمواصلة تعديل مسار فريقه بجدول الدوري.

وعكف الجهاز الفني لطلائع الجيش، بقيادة عماد النحاس، على تصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت فى مباراة فاركو بالدوري التي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق لتجنب تكرارها فى مواجهة المقاولون العرب المقبلة.

وتسببت الأخطاء الدفاعية فى فقدان الطلائع نقاط فوز مباراة فاركو، بعدما تمكن الفريق البرتقالى من إدراك هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة عن طريق مهاجمه عمرو جمال.

ويستعد الطلائع لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السادسة مساء الاثنين المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في خمسة لقاءات وتعادل فى 10 مباريات وخسر 11 لقاءً وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفا.

وحقق طلائع الجيش ثلاثة انتصارات متتالية في مبارياته الثلاثة على حساب غزل المحلة بهدف دون رد ثم على حساب حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين ببطولة الدوري ، كما فاز فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعته مساء الخميس بنظيره الشرقية ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، قبل أن يتعادل مع فاركو بهدفين لكل فريق في أخر ظهور.

وضربّ فريق طلائع الجيش بهذا الفوز موعدًا مع نظيره البنك الأهلي بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين أمام نظيره شباب مسلمين قنا.