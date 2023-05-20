شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى: نشيد بالتزام جمهور الأهلى أمام الترجى التونسى.. ونفاد التذاكر فى 5 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد عبادة، مدير غرفة عمليات شركة تذكرتى، عن التزام جمهور النادى الاهلى أمام الترجى التونسى أمس.

وأوضح أحمد عبادة خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير، أن تذاكر مباراة الترجى التونسى استغرقت 5 ساعات فقط بعد طرحها عن طريق موقع تذكرتي، وأن هناك غرف انتظار لمن يرغب في حجز التذاكر بسبب الإقبال الكبير من الجماهير في المباريات.