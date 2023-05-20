شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة أمام إنبى فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الجهاز الفني للأهلى، بقيادة مارسيل كولر، لاعبيه بـ"طي" صفحة مباريات دوري ابطال أفريقيا "مؤقتاً"، وأكد الجهاز الفني للاعبيه أن مباراة الأمس أمام الترجى التونسى شهدت العديد من الإيجابيات والسلبيات، ولابد من تدارك هذه السلبيات والعمل على إصلاحها قبل المباريات المقبلة التى ستكون أكثر ندية وإثارة فى ظل الأمتار الأخيرة من حسم البطولات التي ينافس على ألقابها المارد الأحمر.

ويستعد الاهلى لمواجهة لمواجهة إنبى فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام انبى

ويتربع الاهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وإنبى

ترتيب الأهلى فى جدول الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.