شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: عدم احتساب ركلة جزاء بالدقيقة 25 الأبرز فى لقاء الأهلى والترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى والترجى

المسابقة: إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا

النتيجة: هدف مقابل لا شيء لصالح الأهلى

حكم الساحة: دحام بيدا

حكام الـ VAR: دانيال لاريا

فى مباراة من المباريات السهلة قدم الحكم الموريتاني أداء متوسطا، وكانت هناك بعض القرارات المثيرة فى احتساب المخالفات والمعايير المختلفة فى القرارات والعقوبات الانضباطية وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: الدقيقة 25 ركلة جزاء صحيحة لصالح لاعب الأهلي بيرسى تاو لم تحتسب، والمخالفة موجودة وهى دفع من ساق لاعب الترجى محمد بن حميدة ضد بيرسى تاو، الحكم يشير باستمرار اللعب والـVAR لم يستدع الحكم وقرار غريب من الحكم والـVAR.

اللياقة البدنية: تحركات وتمركزات تحتاج إلى تطوير الأداء نتيجة الدخول فى مسار اللعب نتيجة إلى عدم القراءة الجيدة لطرق وأساليب اللعب.

الحكام المساعدون: تعاونوا مع الحكم بشكل جيد فى احتساب الأخطاء والسيطرة على أحداث المباراة نتيجة اليقطة والتمركز الصحيح باستثناء الدقيقة 27 وقرار خاطئ بإشارة من المساعد الأول على تسلل غير صحيح.

حكام الـVAR: لم يتدخل حكام الـVAR فى الدقيقة 25 واستدعاء الحكم فى حالة ركلة جزاء بيرسى تاو.