شكرا لقرائتكم خبر عن "سلة" الأهلى يواجه ريج الرواندى فى ربع نهائى بطولة الـbal والان مع تفاصيل الخبر
وغادرت أمس بعثة فريق الأهلى من القاهرة إلى كيجالى للمشاركة فى النهائيات وسط طموحات بالتتويج باللقب لهذه النسخة.
ونجح الأهلى في التأهل إلى نهائيات بطولةbal ، بعد خوض 5 مباريات في البطولة، ونرصد فى السطور التالية مشوار الأهلى فى التصفيات حتى الوصول للنهائيات.
حقق الأهلي الفوز في مباراته الأولى على فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 92-74
حقق الأهلي الفوز في مباراته الثانية على سيتي أويلرز بنتيجة 74-72
حقق الأهلى الفوز في مباراته الثالثة على كيب تاون الجنوب أفريقي بنتيجة 91-75
خسر الأهلى في مباراته الرابعة أمام بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 91-90
حقق الأهلى الفوز في مباراته الخامسة أمام سلاك الغينى بنتيجة 80/70
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