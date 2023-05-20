شكرا لقرائتكم خبر عن "سلة" الأهلى يواجه ريج الرواندى فى ربع نهائى بطولة الـbal والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة سلة الأهلى بقيادة الإسبانى أوجستى بوش مع نظيره ريج الرواندى فى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة bal، التى تقام فى العاصمة الرواندية كيجالى.

وخاض الاهلى مرانه أمس بعد ساعات من الوصول إلى رواندا، وصعد الأهلى للنهائيات من خلال التصفيات التى أقيمت فى القاهرة الشهر الماضى.

وغادرت أمس بعثة فريق الأهلى من القاهرة إلى كيجالى للمشاركة فى النهائيات وسط طموحات بالتتويج باللقب لهذه النسخة.

ونجح الأهلى في التأهل إلى نهائيات بطولةbal ، بعد خوض 5 مباريات في البطولة، ونرصد فى السطور التالية مشوار الأهلى فى التصفيات حتى الوصول للنهائيات.

حقق الأهلي الفوز في مباراته الأولى على فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 92-74

حقق الأهلي الفوز في مباراته الثانية على سيتي أويلرز بنتيجة 74-72

حقق الأهلى الفوز في مباراته الثالثة على كيب تاون الجنوب أفريقي بنتيجة 91-75

خسر الأهلى في مباراته الرابعة أمام بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 91-90

حقق الأهلى الفوز في مباراته الخامسة أمام سلاك الغينى بنتيجة 80/70