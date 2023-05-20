شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل استعداداً للعودة لمباريات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض ناصر منسى مهاجم الزمالك المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي للتعافى من الإصابة التى لحقت به خلال الأسبوعين الماضيين، وكانت عبارة عن مزق فى العضلة الضامة، على إثرها غاب اللاعب عن صفوف الفريق الأبيض فى مباراتى الإسماعيلى وأسوان بالدورى وبروكسى بكأس مصر. وعقد أوسوريو جلسة مع ناصر منسى خلال اليومين الماضيين للشد من أزره، خصوصاً أن اللاعب يعد من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأبيض بفضل تألقه خلال الفترة الماضية، وطالبه بضرورة الالتزام بالبرنامج المخصص له من أجل العودة سريعاً إلى الملاعب.

فى سياق مختلف، منح مسئولو نادى الزمالك أوسوريو حرية حسم ملف مصير اللاعبين الأجانب الفترة المقبلة، وعلى رأسهم البنينى سامسون أكينيولا والسنغالى إبراهيما نداى بعد عدم ظهورهم بالشكل المطلوب فى القلعة البيضاء، رغم حصولهم على الفرصة.

وتتكون فكرة لدى أوسوريو بعدم قناعته بـ سامسون نتيجة فشله فى تقديم الأداء المميز بتدريبات الفريق الأبيض، وتراجع مستواه الفنى والبدنى، بينما يضع الكولومبى نداى تحت الاختبار قبل اتخاذ القرار النهائى بشأن موقفه مع الفريق الأبيض.