شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يسابق الزمن لتجهيز محمد الشناوى بعد إصابة السمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الطبي للنادى الاهلى بقيادة أحمد أبو عبلة الزمن لتجهيز محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر فنياً وبدنياً، استعداداً للمواجهات الحاسمة التى تنتظر فريقه خلال الفترة المقبلة.

وغاب محمد الشناوى عن مباراة الأهلى والترجى فى إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقى بسبب معاناته من ألم فى عضلة السمانة، كما يواصل الغياب عن مباريات المارد الأحمر الثلاث المقبلة بالدوري، تنفيذاً لعقوبة الإيقاف بعد تعرضه للطرد فى آخر مباراة للأهلى بالدوري الممتاز.

ويشارك على لطفى حارس الأهلى فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر، كما يتواجد مصطفى شوبير الحارس الصاعد على دكة البدلاء.

وتألق محمد الشناوى في مرمى الأهلى بالمباريات الأخيرة قبل الإصابة، سواء في مباراة الذهاب أمام الترجى فى رادس أو مباراة السوبر المصرى أمام بيراميدز وتصدى لهجمات صعبة.