شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب معسكراً مغلقاً اليوم لمدة 48 ساعة، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش بالدوري، وكان شوقي غريب مدرب الفريق قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط بعد الفوز مؤخراً على حرس الحدود.

واستعان الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، بالمباريات السابقة لفريق طلائع الجيش في الدوري، وآخرها مواجهة فاركو التى انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما، لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء عماد النحاس قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة طلائع الجيش، يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكان المقاولون العرب قد استعاد مسار الانتصارات في الجولة الأخيرة بالدوري بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 25.

وكسر المقاولون العرب رقماً سلبياً في الدوري بعد الفوز الأخير على حرس الحدود، وذلك بعدما غابت الانتصارات عن قلعة ذئاب الجبل في البطولة المحلية منذ فبراير الماضي عندما تغلب ذئاب الجبل على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في عقر داره، قبل أن تغيب الانتصارات عن قلعة الجبل الأخضر في المسابقة المحلية، حتى الفوز مؤخراً على الحدود.