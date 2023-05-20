شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه ألمانيا وأوكرانيا فى بطولة series لكرة السلة 3×3 سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب سيدات السلة 3x3، بقيادة محمد محروس المدير الفنى، اليوم السبت، مع نظيره الألمانى فى منافسات بطولة series العالمية، التى تقام فى أذربيجان يومى 20 و 21 مايو الجارى. كما يلتقى المنتخب مع نظيره الأوكرانى بعد ساعات من مواجهة ألمانيا.

وتتكون بعثة المنتخب من كل من هاجر عامر، ثريا محمد، نادين السلعاوى، ورنيم الجداوي.

وتعد بطولة Women Series من البطولات العالمية الكبرى، والتي يشارك فيها منتخب مصر للمرة الأولى فى تاريخه، وتحصل من خلالها الفرق المشاركة، حال تحقيق الفوز في أي لقاء، على نقاط كبيرة تساهم فى تحسين تصنيفها الدولي.

وتضم البطولة 12 دولة، ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب كل من: ألمانيا، وأوكرانيا.

وستبدأ منافسات البطولة بنظام التصفيات، ثم يقام بعدها الدور النهائي للبطولة من أجل تحديد البطل والمراكز الأولى.