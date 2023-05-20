شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته الليلة لمواجهة حرس الحدود فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة حرس الحدود المقرر لها السادسة مساء غد، الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير ثم يعلن حمزة الجمل قائمة المباراة التي تدخل معسكراً مغلقاً الليلة، بحثاً عن استعادة الانتصارات لتصحيح مسار الفريق فى جدول المسابقة.

وعكف حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام البنك الأهلى فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدورى الممتاز، والتى انتهت بخسارة الدراويش بهدفين نظيفين.

وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة التركيز خلال المباريات المقبلة التى لا تقبل أى هفوات أخرى، وخاصة من خط الدفاع الذى يتحمل هزيمة البنك الأهلى، وحذر بعض اللاعبين من التهاون وعدم التركيز وهددهم بإحالتهم لدكة البدلاء ومنح الفرص للاعبين آخرين.

ويعود فراس شواط وياو أنور لقائمة الإسماعيلى، بعدما غابا عن الفريق أمام البنك الأهلى للإيقاف، وستكون إضافة كبيرة لفريق الدراويش، حيث يعد فراس شواط هداف الفريق هذا الموسم وقوة هجومية كبيرة، كما يمثل ياو أنور قوة كبيرة فى الجناح الأيمن لتعويض غياب عبد الرحمن مجدى الذى يعانى من إصابة بمزق فى العضلة الأمامية.

ورصدت إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة أبو بكر الحديدى، مكافآت خاصة للجهاز الفنى واللاعبين من أجل تحفيزهم لتخطى عقبة حرس الحدود فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتسعى إدارة الإسماعيلى لتحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الفوز فى المباراة المقبلة، من أجل الابتعاد بشكل كبير عن مناطق الهبوط والوصول للنقطة 32 والتقدم لوسط الجدول، وتعمل جاهدة من أجل تجهيز جزء جديد من مستحقات اللاعبين لينصب تركيزهم داخل الملعب فقط.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 29 نقطة، حصدها بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.