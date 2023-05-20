شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد جهود محمود الشبراوى أمام حرس الحدود فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، جهود لاعبه محمود الشبراوى فى مباراة حرس الحدود، المقرر لها الأحد المقبل بالجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز باستاد الاسماعيلية بعدما غاب اللاعب عن مباراة البنك الاهلى بسبب معاناته من التهاب فى جدار المعدة.

ونفذ اللاعب برنامجا تأهيليا للعودة للتدريبات الجماعية، وتأكدت جاهزيته لمباراة حرس الحدود، ويعكف حمزة الجمل المدير الفني لفريق الاسماعيلى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام البنك الأهلى فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدورى الممتاز، والتى انتهت بخسارة الدراويش بهدفين نظيفين.

وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة التركيز خلال المباريات المقبلة التى لا تقبل أى هفوات أخرى، وخاصة من خط الدفاع الذى يتحمل هزيمة البنك الأهلى، وحذر بعض اللاعبين من التهاون وعدم التركيز وهددهم بإحالتهم لدكة البدلاء ومنح الفرص للاعبين آخرين.

ويعود فراس شواط وياو أنور لقائمة الإسماعيلى، بعدما غابا عن الفريق أمام البنك الأهلى للإيقاف، وستكون إضافة كبيرة لفريق الدراويش، حيث يعد فراس شواط هداف الفريق هذا الموسم وقوة هجومية كبيرة، كما يمثل ياو أنور قوة كبيرة فى الجناح الأيمن لتعويض غياب عبد الرحمن مجدى الذى يعانى من إصابة بمزق فى العضلة الأمامية.

ورصدت إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة أبو بكر الحديدى، مكافآت خاصة للجهاز الفنى واللاعبين من أجل تحفيزهم لتخطى عقبة حرس الحدود فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتسعى إدارة الإسماعيلى لتحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الفوز فى المباراة المقبلة، من أجل الابتعاد بشكل كبير عن مناطق الهبوط والوصول للنقطة 32 والتقدم لوسط الجدول، وتعمل جاهدة من أجل تجهيز جزء جديد من مستحقات اللاعبين لينصب تركيزهم داخل الملعب فقط.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 29 نقطة، حصدها بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.