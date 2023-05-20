أوسوريو يحدد مصير بلحاج مع الزمالك قبل نهاية الموسم

القاهرة - سامية سيد - منح مسئولو نادى الزمالك، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض حرية تحديد مصير المغربي أحمد بلحاج لاعب أسوان المعار إلى الفريق الأبيض حتى نهاية الموسم بنية الشراء.

المغربي أحمد بلحاج انضم إلى نادى الزمالك خلال الشتاء الماضى، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم 2022 / 2023، ويحق للنادى الأبيض تفعيل بند شراء اللاعب خلال أسبوعين من نهاية الموسم الجارى.

ويرفض أوسوريو الحكم على اللاعب فى الفترة الحالية، حيث استقر على منحه فرصة أخيرة، ووضعه تحت التقييم قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله مع الفريق الأبيض، خصوصاً أنه لم يشارك بصفة أساسية، في ظل ضغط المباريات.