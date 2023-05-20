شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يراقب مباراة صن داونز والوداد اليوم استعداداً لنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مباراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا والوداد المغربى، فى الرابعة عصر اليوم السبت، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريقين، انتظاراً لملاقاة الفائز منهم في المباراة النهائية لدوري الأبطال.

وتأهل النادي الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة عشرة فى تاريخه بعد تغلبه على الترجي التونسي بنتيجة 1-0 أحرزه حسين الشحات، وكان الأهلي قد فاز في تونس بنتيجة 3-0، أحرزها بيرسي تاو "هدفين"، وهدف لمحمود كهربا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الوداد وصن دوانز فى المغرب بالتعادل السلبى بين الفريقين.

والتقي الوداد وصن داونز في 11 مباراة سابقة بدوري أبطال أفريقيا، وتمكن الفريق المغربي من تحقيق الفوز في أربع مباريات، وتَعرض للخسارة في ثلاث مباريات، وتَعادل في أربعة لقاءات، وسَجل الثنائي 13 هدفًا، كان النصيب الأكبر لمصلحة وداد الأمة برصيد سبعة أهداف.

وتأهل فريق الوداد البيضاوي إلى نصف نهائي البطولة بشق الأنفس، بعدما تعرض الخسارة في مباراة الذهاب أمام سيمبا التنزاني بهدف دون رد، ثم حقق الفوز في مباراة الإياب بنفس النتيجة، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح التي تفوق فيه الفريق المغربي 4-3.

بينما صعد فريق صن داونز الجنوب إفريقي بعدما نجح في الفوز على شباب بلوزداد الجزائري ذهابا وإياب بنتيجتى 4-1 و2-1، ليواصل رحلته وعروضه الكبيرة في البطولة.