شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر فى نصف نهائى أفريقيا لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك مواجهة قوية اليوم، السبت، أمام مولودية الجزائر، فى إطار نصف نهائى البطولة الأفريقية للأندية المقامة بتونس.

تقام مباراة الزمالك ومولودية الجزائر فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الزمالك و مولودية الجزائر

وتأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى النهائى بالفوز على نظيره Cns النيجيرى بنتيجة 3/0 فى ربع نهائى البطولة الأفريقية. كما فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الكحول الإثيوبي بنتيجة 3/0 فى دور الـ16، ليتأهل إلى ربع النهائى.

وقبلها حقق الزمالك الفوز على ليتو الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا.

وأوقعت قرعة البطولة فريق الزمالك فى الدور الأول ضمن المجموعة الرابعة بجانب كلا من: الجيش الرواندي والجمارك النيجيري وليتو الكاميرونى.

جدير بالذكر أن فريق الجمارك لم يخوض مباراته أمام بطل الكاميرون إلا أنه خاض لقاء الزمالك الذى فاز به الأخير فى ثان لقاءاته بعد الفوز على الجيش الرواندى.

وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب كأس مصر مؤخرا بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1 فى ثانى مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".

وشهد اللقاء الأول فوز الزمالك بنتيجة 3 /1 على نفس الصالة، ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.