شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يفتقد خدمات مروان محسن أمام سيراميكا بسب إصابة الوجه والان مع تفاصيل الخبر
ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة سيراميكا في الدوري والمقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 29.
من جهته أبدى عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، رضاه عن أداء فريقه أمام نظيره سموحة، وقال السقا، عقب المباراة، "نؤدي بشكل جيد ونستحوذ ولكن لدينا مشكلة في إنهاء الفرص، في كل مباراة نسيطر على اللقاء ولكن الغيابات في الفترة الأخيرة أثرت علينا".
وأضاف المدير الرياضي لفريق فيوتشر تصريحاته، "لدينا جودة مختلفة من اللاعبين ولدينا فلسفة مختلفة فالجميع حزين بالنادي رغم أن النتيجة تعادل".
ويحتل فيوتشر المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 27 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 12 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 16.
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