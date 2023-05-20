شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يفتقد خدمات مروان محسن أمام سيراميكا بسب إصابة الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب مروان محسن، مهاجم فريق فيوتشر، عن المشاركة مع فريقه فى اللقاء المقبل أمام سيراميكا، بعد تعرضه للإصابة بكسر فى الوجه خلال مشاركته فى تعادل فيوتشر مع سموحة بهدف لمثله فى الجولة الماضية بالدورى.

وعاد فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر لاستئناف تدريباته، الخميس الماضي، بعد انتهاء الراحة التي منحها علي ماهر مدرب الفريق، للاعبين، لمدة 24 ساعة، وذلك بعد التعادل بهدف لمثله مع سموحة في الجولة الماضية بالدوري.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة سيراميكا في الدوري والمقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 29.

من جهته أبدى عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، رضاه عن أداء فريقه أمام نظيره سموحة، وقال السقا، عقب المباراة، "نؤدي بشكل جيد ونستحوذ ولكن لدينا مشكلة في إنهاء الفرص، في كل مباراة نسيطر على اللقاء ولكن الغيابات في الفترة الأخيرة أثرت علينا".

وأضاف المدير الرياضي لفريق فيوتشر تصريحاته، "لدينا جودة مختلفة من اللاعبين ولدينا فلسفة مختلفة فالجميع حزين بالنادي رغم أن النتيجة تعادل".

ويحتل فيوتشر المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 27 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 12 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 16.