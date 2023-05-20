شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائى بطولة مانشستر للاسكواش اليوم بمشاركة 4 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الرباعي المصري "علي فرج لاعب وادي دجلة، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة، وكريم عبد الجواد لاعب زد، ونور الطيب لاعبة هليوبوليس" منافسات الدور نصف النهائي ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، التي تستضيفها مدينة مانشستر في الفترة بين 17 إلى 21 مايو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتعد نور الطيب الممثلة الوحيدة للاسكواش المصري بمنافسات السيدات بعد خروج 6 لاعبات من الأدوار السابقة.

وتلتقي نور الطيب مع الإنجليزية جورجينا كيندي، بينما يواجه علي فرج الويلزي جويل مكين، فيما يلتقي كريم عبد الجواد مع مواطنه طارق مؤمن.

وشهدت البطولة مشاركة 15 لاعباً مصرياً بواقع 8 لاعبين في منافسات الرجال، و7 لاعبات في منافسات السيدات.

8 لاعبين بمنافسات الرجال: عمر مسعد، علي أبو العنين، يحيى النوساني، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، وعلي فرج.

7 لاعبات بمنافسات السيدات: يثرب عادل، ندى عباس، هنا معتز، فريدة محمد، نادين شاهين، نور الطيب، وروان العربي.