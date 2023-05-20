شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال رئيس الإسماعيلى للاعبيه قبل مواجهة حرس الحدود فى الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أبو بكر الحديدي، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عدة رسائل خلال اجتماعه وأعضاء المجلس مع اللاعبين، لتحفيزهم ودعمهم على بذل قصاري جهدهم لعبور تلك المرحلة الحرجة، والمضي قُدما نحو إعادة البسمة لجماهير الإسماعيلي الحريصة على مساندتهم سواء داخل الديار أو خارجها.

ويتطلع الاسماعيلي لتحقيق الانتصار على حرس الحدود خلال المباراة التي ستجمعهما غداً الاحد باستاد الإسماعيلية فى الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدوري العام.

وجاء رسائل رئيس الإسماعيلي للاعبين كالتالي:

– أشكر الجهاز الفنى واللاعبين على ما بذلوه من جهد وعرق خلال الفترة الماضية.



– خلفكم جماهير تحرك الصخر.. ابذلوا أقصى ما لديكم من أجل فرحتهم.



– نبذل أقصى مجهود من أجلكم لتوفير المناخ المناسب لكم.



– قبل أن أكون مسئوولا فأنا مشجع اسماعيلاوي من الدرجة الثالثة أفرح مثل الجماهير وأحزن مثلهم والمدرج علمنا أن نساند الفريق فى الهزيمة قبل الفوز.



– أشكر الجهاز الفنى بقيادة الكابتن حمزة الجمل ورفاقه وجميعهم من أبناء النادى المخلصين الذين يتحملون الشدائد فى أصعب اللحظات ويضحون من أجل اللاعبين.



– أتمنى منكم أن تجعلونا نشاهد الجماهير سعيدة بعد كل مباراة ابتهاجا بفوزكم.

وعقد مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة اللواء أبوبكر الحديدي اجتماع مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى على هامش المران، خلال الساعات الماضية لتحفيزهم كما شدد مجلس الإدارة على إمكانية استبعاد أي لاعب يثبت تخاذله تجاه الفريق.