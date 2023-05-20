شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بالتأهل لنهائي أفريقيا على طريقة بيرسي تاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك بتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى لنهائي دوري أبطال أفريقيا، ونشرت صورة من "رقصة" ثنائي الفريق حسين الشحات وبيرسي تاو عقب تسجيل الأول هدف الأهلي فى الترجي التونسي أمس بنصف نهائي دوري الأبطال.

وتغلب الأهلى على الترجى التونسى فى نصف نهائى دورى الأبطال بهدف نظيف أمس، الجمعة، سجله حسين الشحات فى لقاء الإياب باستاد القاهرة ،بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بتونس بثلاثية نظيفة حملت توقيع بيرسى تأو "هدفين" وكهربا "هدفاً".

وعقب تسجيل حسين الشحات هدفه في مرمى الترجي ، قام بـ"تقليد" رقصة بيرسي تاو الشهيرة لينضم له الأخير ويرقصان سوياً في مشهد أعادت صفحة الأهلي نشره اليوم إحتفالاً بالتأهل للنهائي القاري.

وينتظر الأهلى الفائز من الوداد المغربى وصن داونز الجنوب أفريقى لمواجهته في النهائي الأفريقي وإنتهت مباراة الذهاب بالمغرب بالتعادل السلبى ويُقام لقاء العودة فى الرابعة من عصر اليوم ،السبت، بتوقيت القاهرة فى جنوب أفريقيا. ويستعد الأهلي لمواجهة أنبي يوم الثلاثاء المقبل في بطولة الدوري الممتاز.



الاهلي يحتفل

أعرب سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتأهل ‏الفريق إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد، في إياب نصف ‏نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي أقيم على استاد القاهرة.‏

وقال قمصان، واجهنا فريقًا كبيرًا في نصف نهائي دوري الأبطال وهو الترجي التونسي، ‏وكرة القدم بها الكثير من المتغيرات، وهو ما أكده الجهاز الفني في ‏حديثه مع اللاعبين أثناء التحضير للمباراة.‏

ووجه المدرب العام الشكر للاعبين على المستوى الذي قدموه خلال مباراتي الذهاب أمام ‏الترجي في تونس، والتي انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف دون رد ومباراة العودة في القاهرة.

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وأكد أن الفريق أمامه تحد جديد خلال الفترة المقبلة وهو بطولة الدوري الممتاز، والتي ‏يبحث الفريق عن التتويج بها، وتركيز الفريق سيكون بكل تأكيد في هذه المواجهات ‏المحلية قبل الحديث عن نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

واختتم سامي قمصان تصريحاته بتأكيد أن الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال ‏أفريقيا، وأنه لا يشغله كثيرًا الفريق الذي سيقابله في نهائي دوري الأبطال بقدر ما يشغله ‏التحضير الجيد للمباراة.