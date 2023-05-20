شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار سيدات طائرة الزمالك فى بطولة أفريقيا قبل خوض نصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لرياضة الكرة الطائرة بصفة عامة والزمالك بصفة خاصة مواجهة فريق سيدات الكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، المقرر لها اليوم السبت، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية للأندية المقامة بتونس أمام مولودية الجزائر. دور المجموعات دور المجموعات فاز الزمالك على الجيش الرواندي 3/0 . فاز الزمالك على الجمارك النيجيرى بنتيجة 3/0 . فاز الزمالك على ليتو الكاميرونى بنتيجة 3/0 . دور الـ 16 دور الـ 16 فوز الزمالك على نظيره الكحول الإثيوبي 3/0 . دور ربع النهائى دور ربع النهائى فوز الزمالك على cns النيجيرى بنتيجة 3/0 . وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب كأس مصر مؤخرا بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1 فى إطار ثان مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل". وشهد اللقاء الأول فوز الزمالك بنتيجة 3 /1 على نفس الصالة، ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز