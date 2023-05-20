شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد حسام باولو لاعب الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى حسام باولو، لاعب الزمالك وسموحة والداخلية السابق والقناة الحالى، وفاة والده عبر حسابه الشخصي على فبس بوك، وكتب باولو، "إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك يابا ويسامحك ويغفر لك يا رب ويجعل تعبك فى ميزان حسناتك يارب العالمين".



حسام باولو ينعي



حسام باولو

حسام باولو بدأ مسيرته فى مركز شباب ومنه إلى طوخ فى القسم الثالث ثم سكر ابو قرقاص مرورا بالشمس، ثم الداخلية، حيث لعب لعدة أندية في الدورى المصرى، منها الزمالك والداخلية وسموحة والشمس والاتحاد السكندرى، ثم انتقل للترسانة وبايونيير والقناة فى النهاية.

وخلال مسيرته في الملاعب لم يتألق باولو ولم يحقق أى لقب شخصى إلا مع ناديى الداخلية وسموحة، حيث توج بلقب هداف الدورى، وبعد انتقاله لأندية القسم الثانى لم يستسلم اللاعب بل تمسك بالمشاركة والظهور وتحقيق إنجاز سواء لنفسه أو للكرة المصرية، حيث شارك مع منتخب الشاطئية.

باولو توج بلقب هداف الدورى موسمين متتاليين، الموسم الأول كان 2014/2015، عندما كان لاعبا في صفوف نادى الداخلية، والموسم الثانى توج بلقب هداف الدورى أيضا موسم 2015/2016 مع فريق سموحة السكندرى.

سجل باولو مع الداخلية 21 هدفا، من أصل 22 هدفا سجلها لاعبو الفريق في الموسم، حيث أنهى الداخلية الموسم في المركز الثانى عشر برصيد 24 نقطة.

سجل باولو مع سموحة 17 هدافا، تربع بها على صدارة ترتيب هدافى الدورى، وساهم في تأهل الفريق للمشاركة في الكونفدرالية، بعد أن أنهى الموسم في المركز الثالث برصيد 55 نقطة في المسابقة المحلية.

كما نجح باولو في تسجيل أسرع أهدافه مع سموحة، حيث سجل فى مرمى المصرى بعد مرور 12 ثانية فقط.