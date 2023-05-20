شكرا لقرائتكم خبر عن فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام يحاضر فى الرخصة A والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقى فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة ، محاضرة على المدربين فى الدبلومة الأفريقية A عن قانون كرة القدم، خاصة مادة 11 عن التسلل، ومادة 12 عن الأخطاء وسوء السلوك، ومادة 13 عن الركلات الحرة، وذلك في ضوء اهتمام الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكره القدم للاستفادة من الخبرات الأجنبية بمصر.

ويفتح بيريرا حوارا مع المدربين المشاركين في الدورة، قبل المحاضرة ويسبقها محاضرة أخرى "عملي" بالملعب من الساعة الثامنة صباحا، طبق فيها عماد النحاس أساليب بناء الهجوم من المدافعين وذلك في وجود الزيارة التفقدية من وفد الاتحاد الافريقي الذي يضم المغربي جمال فتحي، و عبدالمنعم شطة.

فى سياق آخر، طلب البرتغالى فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، من مسئولى اتحاد الكرة سرعة حل أزمة المستحقات المالية الحكام المتاخرة هذا الموسم.

وشهدت الأيام الماضية جولات للجنة الحكام فى مناطق الجمهورية للتعرف على أهم المشاكل التى يعانى منها قضاة الملاعب، وحرص بيريرا على الاستماع للشكاوى والعراقيل التى تمنعهم من الإجادة، وكان أبرز الشكاوى المطالب بصرف مستحقات مالية متأخرة، ووعد رئيس لجنة الحكام بالتدخل لدى اتحاد الكرة لسرعة الصرف خلال الفترة المقبلة.