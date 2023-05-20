شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحقق أرقاما قياسية بعد التأهل لنهائى أفريقيا على حساب الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل النادي الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة عشرة فى تاريخه بعد تغلبه على الترجي التونسي بنتيجة 1-0 أحرزه حسين الشحات، وكان الأهلي قد فاز فى تونس بنتيجة 3-0، أحرزها بيرسي تاو هدفين، وهدف محمود كهربا.

ويترقب الأهلي الفائز فى مجموع مباراتي صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي فى المباراة النهائية، علمًا بأن لقاء الذهاب فى المغرب انتهى بالتعادل دون أهداف.

يحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا برصيد ستة عشر مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعدما وصل فى مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978.

ويستضيف فريق صن داونز الجنوب أفريقي نظيره الوداد المغربي فى الرابعة عصر اليوم، السبت، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري 2022-2023. وانتهت مباراة الذهاب بين الوداد وصن داونز بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس.

ويخوض فريق صن داونز مباراة اليوم، أمام الوداد المغربي، بمعنويات مرتفعة بعد حسم لقب الدوري الجنوب أفريقي للمرة السادسة على التوالى والـ13 فى تاريخه.