شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الـ29 بالدوري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غداً الأحد منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، والتى ستشهد عودة الأهلي لاستكمال مشواره فى المسابقة المحلية بلقاء إنبى، بعدما تأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجى التونسى.

ويعود آخر لقاء للأهلي فى الدوري منذ 17 أبريل الماضي عندما انتصر على سموحة بنتيجة 2-0، ومنذ ذلك الحين خاض الأهلي 4 مباريات فى ربع ونصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ونهائي كأس مصر 2022 وكأس السوبر المصري.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة ومازال لديه 5 مباريات مؤجلة بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز الأحد

الإسماعيلى & حرس الحدود..7 مساءً

غزل المحلة & بيراميدز ..9.30 مساءً

الاثنين

المقاولون العرب & طلائع الجيش ..7 مساءً

الاتحاد السكندري & المصري البورسعيدى ..7 مساءً

الداخلية & الزمالك..9.30 مساءً

الثلاثاء

أسوان & البنك الأهلى ..7 مساءً

فاركو & سموحة..7 مساءً

الأهلى & إنبى..9.30 مساءً

الأربعاء

فيوتشر & سيراميكا..7 مساءً

بيراميدز & حرس الحدود..9.30 مساءً "مؤجلة من الجولة 22"

القناة الناقلة لمباريات الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري مع وجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية فى الاستوديو التحليلى.