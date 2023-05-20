قمة بين صن داونز والوداد وليفربول يواجه أستون فيلا.. جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 20-5-2023، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف البطولات حول العالم، منها الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، ومواجهة قوية في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف صن داونز الجنوب إفريقي فريق الوداد المغربي في إياب دور قبل النهائي لبطولة إفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي.

وسيواجه المتأهل من مباراة صن داونز والوداد فريق الأهلي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد تخطي المارد الأحمر عقبة الترجي التونسي بنتيجة 4-0 في مجموعة المباراتين الذهاب والإياب.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، يلتقي ليفربول مع أستون فيلا، كما يواجه آرسنال فريق نوتيجهام، ضمن منافسات الجولة 27.

وفي الدوري الإسباني يواجه برشلونة، الذي حسم البطولة لصالحه، فريق ريال سوسيداد.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة.

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة صن داونز والوداد في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 4

الدوري الإنجليزي الممتاز

توتنهام × برينتفورد، تقام المباراة في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

بورنموث × مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

فولهام × كريستال بالاس، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1

ليفربول × أستون فيلا، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ولفرهامبتون × إيفرتون، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium.

نوتينجهام فورست × آرسنال، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

الدوري الإسباني

جيرونا × فياريال، تقام المباراة في تمام الساعة 3 بتوقيت مصر والسعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو × سيلتا فيجو، تقام المباراة في تمام الساعة 5:15 بتوقيت مصر والسعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1

ألميريا × ريال مايوركا، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مصر والسعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1

خيتافي × إلتشي، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مصر والسعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 4

برشلونة × ريال سوسيداد، تقام المباراة في تمام الساعة 10 بتوقيت مصر والسعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

كريمونيزي × بولونيا، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

أتلانتا × هيلاس فيرونا،تقام المباراة في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

ميلان × سامبدوريا، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

الدوري الفرنسي

نانت × مونبلييه، تقام المباراة في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD2.

ليل × مارسيليا، تقام المباراة في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD2.

الدوري الإلماني

هوفنهايم × يونيون برلين، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 3.

هيرتا برلين × بوخوم، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports Fr 5 HD max.

آينتراخت فرانكفورت × شالكة، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports Fr 6 HD max.

فيردر بريمن × كولن، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports Fr 7 HD max.

بايرن ميونيخ × لايبزيج، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 3.

مباراة الأهلي وريج (الطاقة) الرواندي اليوم في بطولة إفريقيا لكرة السلة

تقام المباراة في تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت 1.