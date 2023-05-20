أثناء سجوده.. لاعب فنربخشه التركي يبصق على محمود تريزيجيه.. وبيان ناري من طاربزون سبور

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت مباراة فنربخشه أمام طرابزون، ضمن منافسات الدوري التركي، واقعة مُشينة كان بطلها مدافع الفريق الأول، ساميت أكايدين، عندما قام بالبصق على محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر وفريق طرابزون عقب تسجيله هدف فريقه وأثناء سجوده عقب تسجيل الهدف.

وأثارت الواقعة غضب العديد من متابعي ومسئولي كرة القدم في تركيا، وأدانها بشدة العديد من المتابعين عقب نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اعتبرها البعض واقعة "مُشينة" لا تمت للرياضة بصلة.

بيان ناري

وتعليقا على الواقعة، أصدر طرابزون سبور التركي بيانًا، اليوم السبت، للتنديد بما حدث من ساميت أكايدين لاعب فنربخشه عقب بصقه على لاعب الفريق محمود تريزيجيه.

وقال طرابوزن في بيانه، الذي نشره عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت: "هذا مثير للاشمئزاز".

وأضاف البيان: "ندين بشدة العمل اللاإنساني ضد لاعبنا تريزيجيه خلال المباراة التي لعبناها مع فنربخشه في 18 مايو 2023".

وتابع: "إنه لأمر مخز ومثير للاشمئزاز أن يبصق لاعب كرة القدم ساميت أمكايدين على لاعبنا تريزيجيه بينما كان يسجد عقب احتفاله بهدفه".

وواصل طرابزون في بيانه: "نتوقع أن يجتمع أصحاب المصالح والاتحاد التركي لكرة القدم وخاصة نادي فنربخشه لاتخاذ إجراءات على الفور".

وأكمل: "ندعو المجتمع الرياضي بأكمله للتكاتف ورفض مثل ذلك التصرف العدواني وحماية قيم كرة القدم الحقيقية حتى يمكن إعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والمحبة والاحترام"، مختتما: "نريد الاحترام للجميع".

أول رد من مدافع فنربخشه

من جانبه، رد ساميت أكايدين، مدافع فنربخشه، على الادعاءات بـ "بصقه" على تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور، في مباراة الديربي الأخيرة بين الفريقين.

وأصدر ساميت بيانًا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيه: "أدين الادعاءات اللاأخلاقية من خلال التلاعب بالصورة وحركتي، وهو جزء من عادة الرياضي من الناحية البصرية".

يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز فنربخشه بثلاثية مقابل هدف، وسجل تريزيجيه هدف طرابزون سبور الوحيد من ركلة جزاء تحصل عليها وتولى تنفيذها.