من يواجه الأهلي في النهائي؟.. موعد مباراة الوداد وصن داونز اليوم في إياب دوري الأبطال.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف صن داونز بطل جنوب أفريقيا، نظيره الوداد المغربي، فى الرابعة عصر اليوم، السبت، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 .

فريق الوداد المغربي اكتفى بتعادل سلبي في المغرب أمام فريق صن دوانز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك رغم تعرض ثنائي من الفريق الجنوب إفريقي للطرد.

وتأهل الوداد إلى دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز بصعوبة على سيمبا التنزاني بركلات الترجيح في دور ربع النهائي، فيما حجز ماميلودي صن داونز مقعدًا بفوزه الكاسح على شباب بلوزداد الجزائري.

ويتأهل الفائز من قمة الوداد وصن داونز إلى المباراة النهائية، لمواجهة الأهلي الذي أطاح بالترجي التونسي من نصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة ٤-٠.

القناة الناقلة

تذاع مباراة الوداد وصن داونز عبر شاشة قناة "beIN Sports HD 4" المخصصة لنقل الفاعليات الأفريقية.