شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على موعد مباراة الهلال ضد العدالة في الجولة 28 من دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتجه أنظار عشاقي ومحبي كرة القدم السعودية في كل مكان، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره العدالة في الجولة الـ 28 من منافسات دوري روشن السعودي.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره العدالة، مساء الثلاثاء 23 مايو 2023، في الجولة الـ 28 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/2023.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب مدينة الامير عبدالله بن جلوي الرياضية مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد العدالة في دوري روشن السعودي.

تذاع أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد العدالة عبر قناة SSC sport السعودية الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



تردد قناة SSC HD الناقل الحصري لمشاهدة مباراة الهلال ضد العدالة



تردد قناة SSC الرياضية السعودية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ssc sports السعودية

- القمر: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4



يحتل نادي الهلال المركز الرابع برصيد 53 نقطة، بينما نادي العدالة في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022/2023.