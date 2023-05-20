شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار رجال طائرة الزمالك للوصول إلى نهائى أفريقيا بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المتابعة لرياضة الكرة الطائرة المواجهة المرتقبة بين الزمالك ومولودية بوسالم التونسى "المنظم" فى نهائى البطولة الأفريقية للأندية المقامة بتونس غدا الأحد.

ويسعى فريق الزمالك لحصد اللقب فى هذه النسخة ليتوج بالبطولة الثالثة هذا الموسم بعد التتويج بالدورى الممتاز وكأس مصر مؤخرا.

ويرصد ”الخليج 365” مشوار الفريق الأبيض للوصول للنهائي كالتالى :

دور المجموعات

الفوز على نافال النيجيرى 3/0

الفوز على المرسى التونسى 3/0 .

دور الـ 16

الفوز على csv الكاميرونى بنتيجة 3/0 .

دور ربع النهائى

الفوز على جرين بافلو بطل زامبيا بنتيجة 3/0 .

دور نصف النهائى

الفوز على الجيل الصاعد الجزائرى بنتيجة 3/0 .

ووصلت بعثة فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى تونس الأربعاء قبل الماضى إستعدادا لخوض منافسات البطولة الأفريقية بعد التتويج بكأس مصر والدورى مؤخرا.

كما يشارك أيضا أيضا فريق السيدات فى منافسات البطولة الأفريقية بعد التتويج بلقب كأس مصر بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1 فى إطار ثان مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".

وشهد اللقاء الأول فوز الزمالك بنتيجة 3 /1 على نفس الصالة، ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.