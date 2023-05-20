شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى وسط الأهلى مُهددان بالغياب عن إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه حمدي فتحي ومروان عطية، ثنائي خط الوسط في الأهلى، شبح الغياب عن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، حال الحصول على بطاقة صفراء فى ذهاب نهائي البطولة القارية.

وينتظر الأهلى الفائز من الوداد المغربى وصن داونز الجنوب أفريقى لمواجهته في النهائي الأفريقي، وانتهت مباراة الذهاب بالمغرب بالتعادل السلبى، ويُقام لقاء العودة فى الرابعة من عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، فى جنوب أفريقيا ويقام نهائي دوري أبطال أفريقيا يومي 4 و11 يونيو المقبل حيث يقام الذهاب بالقاهرة والعودة خارج الديار.

ويمتلك مروان عطية وحمدي فتحي بطاقتين صفراوتين منذ بداية مرحلة ربع نهائي دوري الأبطال، حيث نال مروان عطية بطاقتين صفراوتين فى ذهاب ربع النهائي ضد الرجاء المغربي بالقاهرة، وفى إياب نصف النهائي ضد الترجي بالقاهرة.

فيما نال حمدي فتحي البطاقتين الصفراوتين ضد الرجاء بالمغرب فى إياب ربع النهائي وفي ذهاب نصف النهائي ضد الترجي بتونس.

ويتعرض اللاعب الذي يحصل على 3 بطاقات صفراء للإيقاف لمباراة واحدة حسب لوائح الاتحاد الإفريقي (كاف) ، علماً بأن البطاقات الصفراء تُلغى بعد نهاية دور المجموعات طالما لا تؤدي إلى إيقاف اللاعب.

وتغلب الأهلى على الترجى التونسى فى نصف نهائى دورى الأبطال بهدف نظيف أمس، الجمعة، سجله حسين الشحات فى لقاء الإياب باستاد القاهرة ،بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بتونس بثلاثية نظيفة حملت توقيع بيرسى تأو "هدفين" وكهربا "هدفاً".

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي الثلاثاء المقبل فى بطولة الدوري الممتاز.