شكرا لقرائتكم خبر عن حسن على يقترب من المشاركة مع المصرى أمام الاتحاد بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب حسن على، لاعب النادي المصري، من العودة للمشاركة مع فريقه بشكل أساسي خلال المباريات المقبلة، وذاك بعد تعافيه من إصابة التمزق فى منشأ العضلة الأمامية للفخذ الأيمن، ليغيب عن المشاركة فى المباريات، قبل أن ينتظم فى مران المصرى استعدادا للاتحاد.

ويتوجه فريق الكرة الأول بالنادي المصري، بقيادة ميمي عبد الرازق مدرب الفريق، اليوم السبت، إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الاتحاد السكندري فى السادسة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها ستاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفا آخر.

وسدد مجلس المصري المستحقات المتأخرة للاعبين عن شهر أبريل الماضي، بالإضافة إلى مكافآت الفوز المتأخرة، ومكافأة التأهل إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.