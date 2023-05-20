شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نهائى دوري أبطال أفريقيا بعد تأهل الأهلى على حساب الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل النادي الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة عشرة فى تاريخه، بعد تغلبه على الترجي التونسي بنتيجة 1-0 أحرزه حسين الشحات، وكان الأهلي قد فاز فى تونس بنتيجة 3-0، أحرزها بيرسي تاو "هدفين"، وهدف لمحمود كهربا.

ويترقب الأهلي الفائز فى مجموع مباراتي صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي في المباراة النهائية، علمًا بأن لقاء الذهاب فى المغرب انتهى بالتعادل بدون أهداف.

موعد المباراة النهائية لدوري ابطال افريقيا

وتقام مباراتا الدور النهائي مطلع يونيو المقبل، تقام مباراة الذهاب الأحد 4 يونيو بالقاهرة، وتقام مباراة العودة الأحد 11 يونيو فى ملعب الفائز من الوداد وصن داونز.

لعب الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 27 مباراة، فاز فى إحدى عشرة مباراة وتعادل في إحدى عشرة مباراة وخسر خمس مباريات، أحرز لاعبوه 35 هدفًا واستقبلت شباكه 21 هدفًا.

موعد مباراة صن دوانز والوداد المغربى

يستضيف فريق صن داونز الجنوب أفريقي نظيره الوداد المغربي فى الرابعة عصر اليوم، السبت، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري 2022-2023. وانتهت مباراة الذهاب بين الوداد وصن داونز بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس.

ويخوض فريق صن داونز مباراة اليوم، أمام الوداد المغربي، بمعنويات مرتفعة بعد حسم لقب الدوري الجنوب أفريقي للمرة السادسة على التوالى والـ13 فى تاريخه.