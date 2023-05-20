شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة أوسوريو مع لاعبى الزمالك بعد العودة للتدريبات استعدادا للداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين فى حضور أعضاء الجهاز المعاون، على هامش المران الذى أقيم اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى، استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ووجه المدير الفني رسالة قوية للاعبين، وطالبهم بضرورة الاستمرار فى العمل والتركيز بكل قوة ومواصلة النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له الاثنين المقبل فى الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويُكمل لاعبو الزمالك استعداداتهم لمباراة الداخلية اليوم، السبت، بعد الراحة التي منحها الكولومبي خوان كارلوس أوسورويو المدير الفنى لهم عقب الفوز على أسوان بهدف نظيف بالمباراة التي أقيمت الخميس الماضى باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدورى.