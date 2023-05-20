شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: التعاون سر النجاحات الرياضية الحالية.. وباريس هدفنا الأكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الفروسية، أن النتائج المميزة التى تحققها الرياضة المصرية الفترة الحالية ليست من فراغ، وهناك مجهود كبير يبذل وتحديات عديدة تواجهنا خلال فترة العمل الحالية، ولكن سر النجاح فى التعاون المثمر بين اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية من أجل تنفيذ الخطط التى تم وضعها منذ سنوات.

وقال المهندس هشام حطب، لدينا خطط طويلة الأمد تم وضعها من قبل أولمبياد طوكيو 2020 وخطط قصيرة الأمد تشمل البطولات القارية والأقليمة المجمعة، وأيضا الخاصة بكل اتحاد رياضي، وتنفيذ هذه الخطط ومتابعتها يحقق أهدافه في الفترة الحالية ونجني ثمارة من أجل أن تصبح الرياضة المصرية في أفضل المراكز العالمية.

وأضاف المهندس هشام حطب، الدولة المصرية وفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وفر إمكانيات كبيرة للرياضة والرياضيين خلال السنوات الماضية وهذه الإمكانيات الكبيرة ساعدتنا كثيرا في تنفيذ جزء كبير من الخطط التي تم وضعها ولولا دعم الدولة المصرية الكبيرة لما حققنا ما نراه الأن على أرض الواقع.

وأشار المهندس هشام حطب إلى أن هناك صعوبات تواجهنا ولكن نعمل على حلها وتذليل العقبات قدر المستطاع وتوفير المشاركات الخارجيه المتعدده للرياضيين مهم من أجل كسب الخبرات وتحقيق البطولات والانجازات وأن نخطو نحو المنافسة على عدد أكبر من الميداليات في أولمبياد باريس التي تعد هدفنا الأول.

وختم المهندس هشام حطب تصريحه، قائلا، أتوجه بالشكر لكل أبطالنا في كل الرياضات على النتائج المميزة التي يتم تحقيقها خلال الفترة الحالية والأجهزة الفنية التي لها دور كبير أيضا وأشكر الاتحادات الرياضية على دورها المهم ومازالت طموحاتنا كبيرة وسنعمل جاهدين من أجل تحقيق هذه الطموحات لنحقق ما تستحقه مصر في جميع المحافل الرياضية.