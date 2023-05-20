نجما الأهلي مهددان بالغياب عن إياب نهائي أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - بات ثنائي وسط الأهلي حمدي فتحي ومروان عطية، مهددان بالغياب عن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، حال الحصول على بطاقة صفراء فى ذهاب نهائي البطولة القارية.

ويمتلك مروان عطية وحمدي فتحي بطاقتين صفراوتين منذ بداية مرحلة ربع نهائي دوري الأبطال.

ويتعرض اللاعب الذي يحصل على 3 بطاقات صفراء للإيقاف لمباراة واحدة حسب لوائح الاتحاد الإفريقي (كاف) ، علماً بأن البطاقات الصفراء تُلغى بعد نهاية دور المجموعات طالما لا تؤدي إلى إيقاف اللاعب.

وينتظر الأهلى الفائز من الوداد المغربى وصن داونز الجنوب أفريقى لمواجهته في النهائي الأفريقي.

وتغلب الأهلى على الترجى التونسى فى نصف نهائى دورى الأبطال بهدف نظيف أمس، الجمعة، سجله حسين الشحات فى لقاء الإياب باستاد القاهرة ،بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بتونس بثلاثية نظيفة حملت توقيع بيرسى تأو "هدفين" وكهربا "هدفاً".