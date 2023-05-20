شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصعد 7 شباب للفريق الأول لتدعيم الهجوم قبل مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، بتصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب للمشاركة فى التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت تدريبات الزمالك مشاركة كل من، أدهم محمود الخواجة وشكري مصطفى وكريم عبد الحق ومصطفى خالد ومحمد الخضري لاعبو فريق 2001، وكريم عبدون مواليد 2003، بجانب يوسف أحمد حسن لاعب 2005 .

ويجيد الخواجة اللعب في خط الهجوم، وشكري مصطفى وكريم عبدالحق وكريم عبدون في مركز الجناح الهجومي، ومصطفى خالد و محمد الخضري ويوسف أحمد في خط الوسط.

ويقوم أوسوريو خلال الفترة الأخيرة بتصعيد العديد من العناصر الشابة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول ضمن الاستراتيجية والمتبعة من أجل الاستفادة من العناصر المميزة بقطاع الناشئين بالنادي .

يذكر أن التدريبات الجماعية خلال الفترة الاخيرة، شهدت مشاركة كلا من عبدالله محمد ومحيي جمعة وأحمد رفاعي ومحمد صلاح وأحمد محمود و أحمد عبد الرحيم ايشو لاعبو 2003 . ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.