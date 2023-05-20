شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر الأهلي فى الدوري الممتاز قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطع النادى الأهلى شوطاً كبيراً نحو حصد بطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه، بعدما تأهل لنهائى البطولة القارية، وأغلق الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى ملف دورى الأبطال وبدأ يستعد للمنافسات المحلية التى يخوض فيها منافسات قوية.

ونستعرض فى التقرير التإلى مباريات الأهلى فى الدورى الممتاز لحين خوض النهائى الأفريقي.

س: كيف تأهل الأهلى لنهائى دورى أبطال أفريقيا؟

ج: الأهلى تغلّب على الترجى التونسى فى نصف نهائى دورى الأبطال، وفاز الأحمر بهدف نظيف أمس، الجمعة، سجله حسين الشحات فى لقاء الإياب باستاد القاهرة، بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بتونس بثلاثية نظيفة حملت توقيع بيرسى تاو "هدفين" وكهربا "هدفاً".

س: متى يُقام نهائى دورى أبطال أفريقيا؟

ج: يومى 4 و11 يونيو المقبل، ويلعب الأهلى مباراة الذهاب بالقاهرة، على أن تُقام مباراة العودة خارج الديار، سواء فى المغرب أو جنوب أفريقيا.

س: من يلعب مع الأهلى فى نهائى البطولة؟

ج: الأهلى ينتظر الفائز من الوداد المغربى وصن داونز الجنوب أفريقى، وانتهت مباراة الذهاب بالمغرب بالتعادل السلبى، ويُقام لقاء العودة فى الرابعة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة فى جنوب أفريقيا.

س: وما هى ارتباطات الأهلى المحلية قبل خوض النهائى الأفريقي؟

ج: سيلعب الأهلى 3 مباريات فى بطولة الدورى أمام إنبى، وطلائع الجيش، وسيراميكا أيام 23 و26 و29 مايو الجارى، بعدها يخوض النهائى الأفريقى المرتقب.

س: كيف علق مارسيل كولر على تأهل الأهلي للنهائي الأفريقي؟

ج: أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بعد فوز فريقه على الترجي التونسي بهدف نظيف والصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا وقال كولر، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، "حتى الآن لا نعرف من سيتأهل لمواجهتنا فى المباراة النهائية من صن داونز أو الوداد، وأيا كان المنافس سنستعد له بشكل قوى، طالما أننا نقوم بتحليل أداء المنافس عن طريق الفيديو ومشاهدة مباريات المنافسين".

وأضاف كولر، "سعيد بمستوى الفريق حاليا والفريق يقف على رجله وأظهر هذا داخل الملعب وسنكون مستعدين لمباراة الذهاب الني ستكون فى القاهرة وسنكون فى قمة تركيزنا عليها".

وعن استفادة الأهلي من إضاعة أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني ركلة جزاء في مباراة صن داونز بدور المجموعات ساعدت فى صعود الأهلي ووصوله للمباراة النهائية، قال مدرب الأهلى، "لا يعنيني أن لاعبا فى فريق منافس أهدر ركلة جزاء وهذا ليس ذنبي، وأن لديه نواقص فى فريقه، ونحن بدأنا دور المجموعات بداية غير قوية ثم تطور الأداء واللاعبين بدأوا في التطور، وهو ما حدث منذ مباراة الاتحاد المنستيري، وشاهد كيف يتطور الفريق يوم بعد الآخر وكذلك الهدوء والتحركات داخل الملعب".

وتابع، "تمكننا من التأهل إلى نهائي إفريقيا عن جدارة كما لا يعنيني أن المنافس ينقصه بعض اللاعبين وهذا يحدث لأي فريق في العالم، ونحن استحقينا الصعود للنهائي، ولا يهمنا ما عند المنافس ولكن يهمنا ما وصلنا إليه وكيف تطور أدائنا بشكل متدرج" واختتم كولر تصريحاته قائلا: "ليس لدي مشاعر للانتقام من صن داونز بعد الفوز علينا فى مباراة دور المجموعات، ولكن ما يهمنا هو الفوز على أي فريق وتحقيق البطولة الأفريقية".