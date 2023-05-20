شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يعدل موعد مران الزمالك الختامى قبل مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض المران الختامي مساء غد الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يسافر الفريق عقب المران إلى مدينة السويس للانتظام فى معسكر مغلق هناك استعداداً لمواجهة الداخلية المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية الاثنين المقبل فى الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويُكمل لاعبو الزمالك استعداداتهم لمباراة الداخلية اليوم، السبت، بعد الراحة التي منحها الكولومبي خوان كارلوس أوسورويو المدير الفنى لهم عقب الفوز على أسوان بهدف نظيف بالمباراة التي أقيمت الخميس الماضى باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدورى.