شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، السبت، الموافق 20 / 5 / 2023 العديد من الأخبار والأحداث الرياضية التى نشرت على موقع ”الخليج 365” ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على تمديد تعاقد حسين الشحات.. اقرأ التفاصيل

يضع مسئولو النادي الأهلي، فى الوقت الحالي، الرتوش الأخيرة على إنهاء ملف تجديد عقد حسين الشحات لاعب الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، من أجل الاستمرار مع الأهلي لمدة 3 سنوات جديدة، لاسيما بعد الحصول على الضوء الأخضر من مارسيل كولر المدير الفني لتجديد عقد الشحات، باعتباره من أهم الركائز فى صفوف الفريق الأحمر فى الوقت الحالي.

أوسوريو يحدد مصير بلحاج مع الزمالك قبل نهاية الموسم

منح مسئولو نادى الزمالك، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض حرية تحديد مصير المغربي أحمد بلحاج لاعب أسوان المعار إلى الفريق الأبيض حتى نهاية الموسم بنية الشراء.

جهاز الأهلى يراقب مباراة صن داونز والوداد اليوم استعداداً لنهائى أفريقيا

يراقب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مباراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا والوداد المغربى، فى الرابعة عصر اليوم السبت، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريقين، انتظاراً لملاقاة الفائز منهم في المباراة النهائية لدوري الأبطال.

ماذا قال رئيس الإسماعيلى للاعبيه قبل مواجهة حرس الحدود فى الدورى؟

وجه اللواء أبو بكر الحديدي، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عدة رسائل خلال اجتماعه وأعضاء المجلس مع اللاعبين، لتحفيزهم ودعمهم على بذل قصاري جهدهم لعبور تلك المرحلة الحرجة، والمضي قُدما نحو إعادة البسمة لجماهير الإسماعيلي الحريصة على مساندتهم سواء داخل الديار أو خارجها.

فيوتشر يفتقد خدمات مروان محسن أمام سيراميكا بسب إصابة الوجه

تأكد غياب مروان محسن، مهاجم فريق فيوتشر، عن المشاركة مع فريقه فى اللقاء المقبل أمام سيراميكا، بعد تعرضه للإصابة بكسر فى الوجه خلال مشاركته فى تعادل فيوتشر مع سموحة بهدف لمثله فى الجولة الماضية بالدورى.

يخوض ناصر منسى مهاجم الزمالك المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي للتعافى من الإصابة التى لحقت به خلال الأسبوعين الماضيين، وكانت عبارة عن مزق فى العضلة الضامة، على إثرها غاب اللاعب عن صفوف الفريق الأبيض فى مباراتى الإسماعيلى وأسوان بالدورى وبروكسى بكأس مصر.

يسابق الجهاز الطبي للنادى الاهلى بقيادة أحمد أبو عبلة الزمن لتجهيز محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر فنياً وبدنياً، استعداداً للمواجهات الحاسمة التى تنتظر فريقه خلال الفترة المقبلة.