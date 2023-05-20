شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف روقا "جوكر" وسط الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمد أشرف روقا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اليوم، السبت، بعيد ميلاده الـ 30، حيث إنه من مواليد 20 مايو 1993.

ويعد أشرف روقا من أبرز اللاعبين الذين يعتمد عليهم الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو فى الوقت الحالى، وبدأ روقا حياته الكروية بناشئين النادى الأهلى، ثم انتقل لصفوف طلائع الجيش في 1 يوليو 2013.

وفي موسم 2017 / 2018، انتقل "روقا" من طلائع الجيش لصفوف الزمالك مقابل 450 ألف يورو، ثم تمت إعارته لفريق إنبى، وبعد موسمين تمت إعارته لطلائع الجيش، وعاد للزمالك في 31 أكتوبر2020.

وفى بداية الموسم الحالى، جدد أشرف روقا تعاقده مع الزمالك، خاصة وإنه كان على مقربة من الرحيل بعد انتهاء تعاقده، واستمر اللاعب فترة طويلة منتظرًا التجديد للقلعة البيضاء، متمسكًا بالاستمرار وعدم الرحيل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية الاثنين المقبل فى الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويُكمل لاعبو الزمالك استعداداتهم لمباراة الداخلية اليوم، السبت، بعد الراحة التي منحها الكولومبي خوان كارلوس أوسورويو المدير الفنى لهم عقب الفوز على أسوان بهدف نظيف بالمباراة التي أقيمت الخميس الماضى باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدورى.