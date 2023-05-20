شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف روقا "جوكر" وسط الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ30 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمد أشرف روقا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اليوم، السبت، بعيد ميلاده الـ 30، حيث إنه من مواليد 20 مايو 1993.
ويعد أشرف روقا من أبرز اللاعبين الذين يعتمد عليهم الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو فى الوقت الحالى، وبدأ روقا حياته الكروية بناشئين النادى الأهلى، ثم انتقل لصفوف طلائع الجيش في 1 يوليو 2013.
وفي موسم 2017 / 2018، انتقل "روقا" من طلائع الجيش لصفوف الزمالك مقابل 450 ألف يورو، ثم تمت إعارته لفريق إنبى، وبعد موسمين تمت إعارته لطلائع الجيش، وعاد للزمالك في 31 أكتوبر2020.
وفى بداية الموسم الحالى، جدد أشرف روقا تعاقده مع الزمالك، خاصة وإنه كان على مقربة من الرحيل بعد انتهاء تعاقده، واستمر اللاعب فترة طويلة منتظرًا التجديد للقلعة البيضاء، متمسكًا بالاستمرار وعدم الرحيل.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية الاثنين المقبل فى الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
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