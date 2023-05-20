شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُعيد محمود متولي لدعم دفاع الأهلي فى مباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إعادة محمود متولي مدافع الفريق للحسابات الفنية فى مباريات الدوري المقبلة، بعدما غاب عن مباريات الفريق الأخيرة.

وتماثل محمود متولي للشفاء من توابع الإغماءة التي تعرض لها في مباراة الرجاء المغربي بالقاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وكان جاهزاً للمشاركة بعدها، لكن مارسيل كولر فضّل عدم الدفع به.

ويرغب المدير الفني للأهلي فى الاستعانة بمحمود متولي في مباريات الدوري التي سيخوضها الأهلي الأيام المقبلة قبل خوض نهائي أفريقيا.

وتغلب الأهلى على الترجى التونسى فى نصف نهائى دورى الأبطال، وفاز الأحمر بهدف نظيف أمس، الجمعة، سجله حسين الشحات فى لقاء الإياب باستاد القاهرة، بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بتونس بثلاثية نظيفة حملت توقيع بيرسى تاو "هدفين" وكهربا "هدفاً".

ويُقام نهائى دورى أبطال أفريقيا يومى 4 و11 يونيو المقبل، ويلعب الأهلى مباراة الذهاب بالقاهرة، على أن تُقام مباراة العودة خارج الديار.

ويلعب الأهلى 3 مباريات فى بطولة الدورى أمام إنبى، وطلائع الجيش، وسيراميكا أيام 23 و26 و29 مايو الجارى، بعدها يخوض النهائى الأفريقى المرتقب.